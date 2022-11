Rajoy, Peña Nieto y Rousseff fichan por la "Isla presidencial"

Dos años después de su último episodio, la serie animada "Isla Presidencial" regresa a la red con nuevos fichajes como el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y los jefes de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, y México, Enrique Peña Nieto, como nuevos ilustres náufragos.



Más de 20 millones de personas vieron la primera temporada de "Isla Presidencial", de sello venezolano, cuya segunda parte arranca con un "episodio electoral" en el que los mandatarios lucharán por convertirse en líderes del colectivo bajo eslóganes como "mi victoria es tu recorte" de Rajoy o "yo hago lo que haría Lula" de Rousseff.



Juan Andrés Ravell, uno de los creadores del proyecto, explicó que el regreso de la serie tomó su tiempo porque, si bien la primera parte fue financiada de su propio bolsillo, la productora PlopTV buscaba recursos para la nueva oleada y a "las marcas les daba un poquito de miedo".



"Hay más miedo del necesario. Si tú haces un producto de calidad, que da risa y es entretenido, es muy poco lo que pueden hacer en contra de ti", consideró.



Finalmente, quien llevó a flote la isla ha sido la productora estadounidense Electus de la mano de la actriz Sofía Vergara, por cuyo nuevo canal en línea para hispanos Nuevon se emitirá la serie.



La segunda parte constará de diez capítulos de cinco minutos que se emitirán hasta abril del año que viene de forma mensual junto a algunas piezas sueltas.



"Como esas buenas duplas tipo el gordo y el flaco", la pareja formada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el boliviano, Evo Morales, dará mucho juego en los nuevos episodios, apuntó Ravell, que dice que pese a la "fuente de humor infinito" que es Chávez, no será ya su principal protagonista.



"Ya estamos cuadrando que Peña Nieto pague a los guionistas de la serie para que le incluyan una trama amorosa con Cristina Fernández", la presidenta de Argentina, comenta entre risas Ravell.



De los nuevos fichajes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, será "bastante camaleónico, haciendo lo que sea por sobrevivir" mientras que Rousseff será una copia femenina de su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló Ravell.



Rajoy destapará su lado más juerguista ya que permitirá fiestas hasta altas horas de la noche porque "igual no va a tener trabajo nadie" o Peña Nieto arreglará todo a "realazos" (grandes cantidades de dinero).



Una torpeza culinaria del Rey Juan Carlos de España, que por error cocina un pescado envenenado, acabará trágicamente con la vida de los mandatarios salientes de Brasil, Colombia, España, Perú y México dando paso a sus respectivos sustitutos en el reparto hispanoamericano de esta particular aventura de supervivencia.



Ravell señaló que el objetivo "es hacer reír". "Luego, siempre estamos tratando de hacer una crítica a una situación de cómo gobierna uno u otro presidente", agregó.



Con el sello inconfundible del humor del Chigüire Bipolar, exitosa web también de PlopTV que saca punta a la actualidad política venezolana, "IslaPresidencial" describe una generación de políticos hispanoamericanos que se comportan como "amigotes".



"Esta generación de presidentes son como unos amigotes, como una patota, donde todos se ayudan para mantenerse en el poder. Si se pelean, se necesitan y, en verdad, siempre están como apoyándose para que la estabilidad del otro es la mía interna", dice.



Los casos de corrupción, el populismo o los episodios con tintes folclóricos que se cuelan, a veces, en la política latinoamericana serán la fuente de inspiración de la segunda parta de "Isla Presidencial", dejando a la creatividad del equipo el resto.