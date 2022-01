"Residente", de Calle 13, "impresionado" con el éxito del grupo en España

"No veo a España como un mercado, sino como un país donde hay mucha gente interesada en el proyecto de Calle 13 y bien conectada (con el grupo). Allí están surgiendo movimientos, diferentes manifestaciones importantes por lo que está pasando socialmente, los desalojos", indicó el intérprete en una entrevista.



"Mucha gente se ha conectado con la música de Calle 13, no toda la música nuestra es así pero hay algunos temas que los usan en programas de televisión. Me he impresionado. Hay mucha conexión ahora con nuestra música y el público de España y lo siento por el Twitter, otras redes sociales. Me escriben mucho", afirmó "Residente".



Agregó que hay gente, como periodistas, actores, escritores, que le siguen en Twitter "y ni lo sabía".



Pérez destacó que siente que España hay una apertura musical "y en muchas cosas con los cambios que están ocurriendo y hay cosas negativas pero, lo productivo que se puede sacar es la parte artística: el arte, la literatura, la música, que lo van a desarrollar y esa radio, Los 40 principales, no va a ser tan importante para la gente".



Residente señaló el caso del grupo Vetusta Morla, un conjunto "muy bueno y que está allá, explotando, sin necesidad de radio, haciendo buena música".



"Creo que todo lo que está ocurriendo en España está ayudando a que eso ocurra", señaló.



Después de su paso por España, el puertorriqueño regresará a Nueva York, donde mudó su residencia, para el nacimiento de su primer hijo, previsto para el 30 de julio.



"Vamos a España y terminamos el 20 de julio en Madrid con un concierto que está casi vendido. Será como una primera parada y el año próximo volveremos a Europa, que este año no la hicimos en su totalidad por la salida del disco", indicó el artista.



Pese a que el niño, con su esposa argentina Soledad Fandiño, está cerca de nacer, la pareja aún no se ha puesto de acuerdo sobre el nombre para su primogénito.



"Es la parte más difícil porque es argentino y boricua y estamos entre nombres de los dos países", dijo "Residente", que hoy marcha como Rey del Desfile Nacional Puertorriqueño y quien aseguró que "está listo" para asumir sus nuevas responsabilidades como padre.