¿Respuesta a Silvestre Dangond? Luisa Fernanda W se cansó del bullying en redes

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más reconocidas de la farándula colombiana y en los últimos días han sido objeto de burlas en redes sociales por la apariencia física del cantante.

Y es que los usuarios de las diferentes redes han hecho memes sobre este tema, asegurando que Luisa Fernanda W “tiene mala mano”, pues se ve a Pipe Bueno bastante delgado.

Incluso, el cantante vallenato Silvestre Dangond también bromeó con el tema, asegurando que se veía como si hubiera estado con la pareja de Pipe Bueno.

“Quiero felicitar al que me maquilló ese día. Yo jarto de empanada y me veía llevado ese día, como si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado, ¿cómo es que se llama?”, fueron las palabras de Dangond.

Ante todas estas bromas, Luisa Fernanda W mostró en Instagram su inconformismo con el tema porque asegura que a la gente se le olvida que es un ser humano.

“Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno, qué más se puede hacer”, mencionó.



foto: Instagram