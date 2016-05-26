La W RadioLa W Radio

Tendencias

Revista Soho busca a la reina de las universidades

Revista SoHo está preparando su edición de aniversario y para celebrar estamos en la búsqueda que la portada sea la universitaria más bonita de Colombia.

Para postular a la reina de las universidades de SoHo, puede hacerlo a través del correo sohobusca@soho.com.co, enviando una foto de su candidata y sus datos de contacto.

Un equipo de la publicación también estará recorriendo las principales universidades del país repartiendo volantes de la convocatoria.

La ganadora será escogida por el equipo editorial y de producción de Revista y será la portada de aniversario.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad