Rihanna estrena su más reciente video 'Where Have You Been'

Más bella, enérgica, explosiva y racial que nunca se muestra la cantante Rihanna en su última producción audiovisual, el videoclip que acompaña al tema "Where Have You Been", que ha sido estrenado este lunes y constituye el cuarto sencillo extraído de su disco "Talk That Talk" (2011).









En los primeros planos, la artista de Barbados emerge de una especie de lago pantanoso prácticamente desnuda de cintura para arriba, antes de presentarse en otros escenarios de inspiración tribal al compás de los marcados ritmos electrónicos de la canción, que acompaña con una intensa coreografía.









La canción, que reúne nuevamente al productor Calvin Harris y a Rihanna tras el éxito de "We Found Love", permite disfrutar de la artista siguiendo los rápidos movimientos del resto del cuerpo de baile, respondiendo quizás a quienes a menudo la han acusado de cierto estatismo en sus intervenciones.









"Talk That Talk" es el sexto disco de estudio en siete años de una fulgurante y acertada carrera, que recientemente la convirtió en la cantante que más joven ha acumulado mayor cantidad de números 1 en la lista oficial estadounidense.









"Umbrella", "Love The Way You Lie", "Don't Stop The Music", "Only Girl In The World" o "S&M" son algunos de esos numerosos éxitos, que la artista presentará en su próximo directo en Madrid, previsto para el 5 de julio dentro la tercera edición del festival Rock in Rio de la capital.