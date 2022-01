Romeo Santos comparte sus conciertos en el DVD "The King Stays King"

El cantautor dominicano Romeo Santos ha recopilado en un DVD tres presentaciones especiales que hizo en el Madison Square Garden de Nueva York, porque su público le estaba pidiendo ya "algo en vivo", afirmó.



"La gente ya me estaba pidiendo algo en vivo. Y quise aprovechar esta oportunidad para compartir lo que fueron esas tres noches en Nueva York que rompieron récords de ventas", dijo el cantante de origen dominicano que empezó su carrera con el grupo Aventura y se encuentra en Miami para promocionar el DVD.



"The King Stays King" es el título del DVD, que fue lanzado al mercado esta semana y recoge los primeros tres conciertos que ofreció en Nueva York a principios de año y que marcaron su debut en solitario en los grandes escenarios.



El DVD recoge la aparición del rapero P. Diddy, el dúo con Usher en el éxito "Promise", la colaboración de Wisin y Yandel en "Noche de Sexo" y los bachateros dominicanos Luis Vargas y Antony Santos en la canción "Debate de cuatro".



El cantante se mostró muy complacido "de poder unir a estos dos artistas (Vargas y Santos), que nunca habían cantado juntos. Tuve suerte porque ahora tienen sus diferencias. Espero se vuelva a repetir", subrató.



También se incluye momentos detrás del escenario con el estadounidense Usher, en los que se ve a ambos practicar antes de salir al escenario.



"Estamos en el baño cantando a capella, preparándonos para el concierto. Es interesante porque ahí no hay equipos donde te puedan procesar la voz. Nada. Lo que tu escuchas es orgánicamente", aseguró.



También incluye su interpretación de los éxitos de su primer disco debut en solitario "Fórmula 1", "Mi Santa", "You", "Magia Negra", "Que se mueran", "Soberbio", "La Bella y la Bestia", "La Diabla", entre otros.



Aparte de su interpretación y la magia de sus composiciones, se aprecian los detalles en la escenografía que Santos quería para tener "la tarima de un rey", con sus leones dorados, un impresionante sillón como trono y, por supuesto, el juego de luces.



Entre los proyectos de Romeo Santos está participar en la serie televisiva del actor estadounidense Will Smith en la que interpretará el papel de un detective latino.



"Sentían que (ese papel) iba más adecuado con mi físico, con mi estilo y con mi nacionalidad. Todo ha ido cambiando", reveló del proyecto que vienen trabajando hace un tiempo y que lanzará a Santos a la pantalla chica en Estados Unidos.



Al mismo tiempo trabaja su disco "Fórmula 2", que tiene "bombas peligrosas para los colegas. Es relajando. Lo estoy preparando para lanzar el primer sencillo en febrero de 2013", finalizó.