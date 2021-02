San Valentín: 10 consejos para tener una cita perfecta con su pareja

El 14 de febrero es considerado en varios países de Europa como el día internacional de los enamorados. Aunque Colombia celebra el día de amor y amistad en septiembre, varias personas han adoptado esta fecha para celebrar el amor.

Si bien es cierto que el mundo atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia por la pandemia del COVID-19, hay muchos planes que podrían ser incluidos en esta fecha para salir de la cotidianidad y hacer sentir especiales a las personas más importantes.

Entre las opciones más usadas para esta fecha está el tener una reserva en un buen restaurante para disfrutar de una buena comida, sin embargo, debido a los efectos económicos que ha tenido la pandemia en los bolsillos de la gran mayoría, este año podría decidirse por tener una cena romántica en su hogar.

A continuación, algunos tips que le ayudarán a tener una noche inolvidable:

Adapte un lugar especial dentro de su casa que va a ser destinado para la cena romántica, trate de que sea un lugar diferente a donde usualmente come con su pareja. La decoración es importante: en el caso de las mujeres, son muy detallistas. Por muy pequeños que sean, siempre los tendrán en cuenta. Si es para un hombre, tenga a la vista objetos que le gusten o que le llamen la atención. Las velas y un buen aroma son claves para una noche romántica. Estos los harán estar mucho más relajados. La música es muy importante para que las cosas fluyan de la mejor manera. Prepare con anterioridad una buena playlist que les guste a ambos para que se sientan cómodos. Como es una cena romántica en su casa, lo ideal es que usted mismo haya preparado la comida, es un detalle muy especial. Así no cocine, trate de hacerlo para sorprender a esa persona que tanto lo quiere. Tenga a la mano juegos de mesa o propuestas de juegos para hacer que la noche sea divertida y no se convierta en una noche monótona. Acompañe la cena con un buen trago, un vino, una cerveza, un coctel, depende de la bebida que más les guste consumir. Evite los aparatos tecnológicos, evite hablar por celular o mirar redes sociales, dedíquele una noche completa a su pareja. Sea creativo, prepare una sorpresa para esa noche, algo que no esté esperando su pareja. Puede terminar la velada con una buena película o con algo que disfruten hacer ambos, recuerde que lo más importante es que ambos estén cómodos y que tengan una noche diferente a todas. Relájese y disfrute.

Por otro lado, si la cena romántica en casa no es lo suyo, entonces reserve en un buen restaurante, uno que no haya visitado con esa persona. Planee con tiempo la logística para llegar al lugar, pida que la mesa esté decorada o que al final le traigan un postre especial. Es importante que así haya decidido salir a comer, no deje a un lado los pequeños detalles.

Por último, recuerde que lo más importante en esta fecha no son los regalos materiales, lo realmente valioso es compartir momentos de calidad con esa persona que amamos. Hacerlo sentir amado y respetado es y será el mejor regalo para esta fecha.