Sexo a la carta: Comidas y bebidas afrodisiacas perfectas para celebrar San Valentín

Aunque San Valentín es una tradición de otros países, en Colombia muchas parejas también disfrutan de celebrarla, pues es una excusa más para demostrarse amor.

Uno de los planes favoritos para festejarlo es con una buena comida, ya sea a la hora del almuerzo o cena.

Algunos prefieren cocinar para sorprender a su pareja y volver la velada un poco más romántica.

Es por esto que aquí traemos algunas opciones de menú a base de comidas y bebidas afrodisiacas, ideales para alimentar la libido y agregar un toque sexy al momento.

Entradas:

- Patacones con guacamole



foto Getty Images

Ingredientes: tres plátanos verdes, cebolla picada, tres tomates, una cucharada de ají picado, una cucharada de jugo de limón, pimienta, aceite de oliva.

Preparación: Cortar las puntas de los plátanos, dividir al medio y poner hervir en una olla durante 15 minutos sin quitarles la cáscara, después pelarlos y cortarlos en rodajas medianas y aplastar una por una hasta que vaya quedando el patacón, si es necesario, ponerlos a hervir otros minutos hasta que queden crujientes.

Acompañar con guacamoles y salsa (fusionar la cebolla, con los tomates y el ají).

- Coctel de camarones:



foto Getty Images

Ingredientes: Camarones sin vena, salsa de tomate, mayonesa, ají, zumo de limón, cebolla, aceite de oliva, pimentón, ajo.

Preparación: En agua caliente con limón y sal poner los camarones máximo tres minutos para que se descongelen. Mezclar en un vaso aparte la salsa de tomate, mayonesa, ají, el zumo de limón y la sal (ir probando). Machacar el pimentón picado, el diente de ajo, echarle aceite y un poco de sal.

Retirar los camarones del agua y servirlos en una copa, añadir toda la mezcla que se hizo con las salsas y vegetales y se puede acompañar con galletas de sal para comer.

Platos fuertes:

- Espaguettis con salsa arrabiata:

Ingredientes: Espaguetti, tomate, cebolla, dientes de ajo, pimentón dulce, aceite de oliva, albahaca seca, queso parmesano y sal.

Preparación: En una olla poner a hervir la pasta y una pisca de sal. En un sartén aparte poner aceite de oliva y echar el ajo, ají, tomate triturado y pimentón al gusto. Cuando estén ambas, unir la pasta con la salsa, rociar un poco de queso parmesano y albahaca.

- Entrecot a la Mirabeau:



foto Edward Wong/South China Morning Post via Getty Images

Ingredientes: caldo de carne, un entrecot de lomo de novillo grueso, mantequilla, aceitunas, filetes de ancho, papas pequeñas, pimienta y sal.

Preparación: Blanquear las aceitunas en agua hirviendo durante 10 minutos. Colar y refrescar con agua fría. Echarle un poco de aceite a la carne, luego poner al fuego medio-fuerte en una plancha, voltearla por ambos lados hasta que suelten los jugos y luego retirarla. En el mismo sartén, pero en fuego bajo, poner las anchoas desmenuzadas y mojarlas con el caldo, luego poner la mantequilla. Después retirarlas y poner las aceitunas unos minutos a que se calienten.

Cuando esté todo listo servir el entrecot, regar con la salsa y acompañar con papas y aceitunas.

Bebidas

- Poción sensual:



foto Fairfax Media via Getty Images

Ingredientes: ginebra, leche fresca de coco y jengibre recién rallado.

Preparación: Mezclar en una coctelera todos los ingredientes en cantidad que corresponda a lo que vas a servir, luego poner en copas y beber de inmediato.

- Espuma dorada:



foto K. Y. Cheng/South China Morning Post via Getty Images

Ingredientes: cerveza, champagne y licor de melón.

Preparación: Las medidas son calculadas según la cantidad que se vaya a servir. En una jarra echar todos los ingredientes bien fríos, mezclar muy bien y sin mover mucho servir.

Postres:

- Fresas con chocolate:



foto George Rose/Getty Images

Ingredientes: Fresas, chocolate caliente.

Preparación: poner las fresas, una sobre otra en un palo para que queden en forma de pincho, luego echar encima el chocolate caliente y dejar enfriar para comer.

- Muerte por chocolate:



foto Deb Lindsey For The Washington Post via Getty Images

Ingredientes: Brownie, crema, barras de chocolate, pudding de chocolate.

Preparación: En una copa servir un poco de brownie, las barritas de chocolate desmenuzadas, pudding, crema y otro poquito de las barritas.