Shannen Doherty afronta con 'más tranquilidad' el proceso de radioterapia

La actriz Shannen Doherty finalizó recientemente las sesiones de radioterapia que le están ayudando a batallar contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en febrero de 2015, pero ahora que ha iniciado un proceso de radioterapia para terminar de asegurar su recuperación, un tratamiento del que hace poco confesaba que le tenía "aterrada". Sin embargo, la intérprete afronta su enfermedad con mucha más confianza en sus posibilidades gracias al apoyo constante de sus médicos y al hecho de que la informan debidamente de sus implicaciones.



"Otro día más de radiación, aquí os presento a Anna y a Vince, dos de los miembros del equipo de radioterapia. Han hecho un esfuerzo adicional a la hora de hablar conmigo y explicarme de forma exhaustiva cómo funciona el proceso, lo que me ha servido para enfrentarme a ello con más tranquilidad. Ya no me siento completamente fuera de control", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de sus doctores y exhibiendo cierto optimismo ante su recuperación.



La que fuera protagonista de series como 'Sensación de Vivir' o 'Embrujadas' se ha dedicado en los últimos tiempos a documentar su lucha contra el cáncer en las redes sociales con el objetivo de servir de referente a todas aquellas personas que atraviesan las mismas dificultades que ella, por lo que no resulta sorprendente que la artista haya aprovechado también su presencia en la esfera virtual para animar a los pacientes de cáncer a que mantengan una estrecha relación comunicativa con sus médicos.



"La comunicación es clave, así que nunca se dejen llevar por la timidez y preguntad sobre todo aquello que os preocupe para poder tener cubiertas todas vuestras necesidades de cara a este proceso. Nada de esto es sencillo, pero un buen equipo lo hace todo más llevadero", aseguró en la misma plataforma.



En otras ocasiones, Shannen no puede evitar que sus mensajes en las redes sociales transmitan cierta frustración ante la complejidad de los retos a los que tiene que enfrentarse en su objetivo de desprenderse para siempre del cáncer: "Sí, a veces estoy de tan mal humor que no quiero ni hablar conmigo misma. El cáncer apesta muchas veces", escribía en otra publicación reciente.