Shannen Doherty agradece el apoyo de su madre en su lucha contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty, a quien le diagnosticaron cáncer de pecho en febrero de 2015, ha querido dedicarle un emotivo mensaje a su madre Rosa a través de sus redes sociales para agradecerle el apoyo incondicional que le está ofreciendo en su lucha contra la enfermedad.



"A veces, no hay nada mejor que el amor de una madre para ayudarte a salir adelante. Gracias mamá por estar siempre ahí y por ser tan fuerte por mí. Te quiero", escribió la intérprete junto a una foto en la que aparecía recostada en el regazo de su madre.



Actualmente la actriz se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia, después de que el cáncer se le extendiera a los ganglios linfáticos, sobre el que mantiene informados a todos sus seguidores con actualizaciones periódicas en las que habla tanto de su estado anímico como de salud.



"La experiencia de cada persona con el cáncer es diferente. Para mí, la quimioterapia ha sido terrible, y creedme, lo hemos intentado casi todo. Así que los días como hoy se han convertido en algo habitual. He aprendido que no pasa nada por quedarse en la cama por culpa del cansancio, las náuseas o el dolor. Lo he aprendido gracias a todas las personas maravillosas que han compartido sus historias conmigo a través de Instagram. Gracias", revelaba recientemente la actriz.