Shannen Doherty denuncia los prejuicios en torno al cáncer

Además de soportar los efectos del tratamiento de radioterapia al que se está sometiendo tras concluir otro de quimioterapia, la actriz Shannen Doherty -a quien diagnosticaron un cáncer de pecho en febrero de 2015- también debe soportar el rechazo de muchas de las personas que la rodean debido a los prejuicios que aún existen en torno a esta enfermedad.



"Ya voy de camino a casa con mi querido Kurt. Hoy alguien me preguntó cómo me sentía en el ascensor. Le respondí diciendo que acababa de someterme a la radioterapia, así que estaba algo cansada. La chica que iba en el ascensor con nosotros pegó un salto y se alejó todo lo que pudo de mí. Y durante los siguientes tres pisos puso una cara de horror. Así que ahí va un aviso... Primero, no es contagioso. Segundo, no desprendo radiación y desde luego no va a afectar a tu cuerpo. Espero que así se quede más tranquila", reveló con sarcasmo la intérprete a través de su cuenta de Instagram.



La protagonista de la serie 'Embrujadas' ha tratado de afrontar con ese mismo sentido del humor toda la batalla para vencer al cáncer, que ha ido documentado a través de sus redes sociales. En esa plataforma también compartía recientemente sus impresiones antes de someterse a su primer día de radioterapia.



"Primer día de radioterapia. Parece que estoy a punto de salir corriendo, lo cual es bastante cierto. La radiación me asusta mucho. Está relacionado con todo eso de no poder ver el láser o el tratamiento, y con tener una máquina que se mueve alrededor de tu cuerpo, eso me asusta. Estoy segura de que me acostumbraré, pero por ahora... lo odio", reconocía la actriz en su cuenta de Instagram, donde también publicó una fotografía en la que se la ve con la bata de hospital lista para comenzar su tratamiento junto a los hashtags: #radioterapia #los lunes de radioterapia son un asco y #sigo luchando como una chica.