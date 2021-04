Sin una sola prenda: Dani Duke sorprendió a más de uno en redes sociales

La influencer colombiana conocida como Dani Duke en redes sociales sorprendió a más de uno de sus seguidores presumiendo de su figura con fotografías si ropa.

En las imágenes la mujer mostró sus curvas más sensuales, cubriendo sus partes íntimas con sus largas extensiones rubias.

“No me importa cómo me vean, soy real con un buen corazón”, escribió en su publicación.

Muchos de sus seguidores aprovecharon para elogiar a la joven por su figura escultural, pero otros como ‘El Mindo’ tomaron con gracia las imágenes y pidieron al novio de Duke comprarle ropa.

“Eres perfecta Dani (…). Preciosa, digan lo que digan (…). Tiembla Kim Kardashian con tus fotos, linda”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.