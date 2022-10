Sofía Vergara come albóndigas para erradicar el cáncer infantil

La extrovertida Sofía Vergara lleva ya varios años ejerciendo como embajadora del complejo de hospitales infantiles St. Jude (Estados Unidos) y cooperando en varias de las iniciativas solidarias que promueve la institución para recaudar fondos dirigidos a labores de investigación, por lo que no resulta sorprendente que la colombiana participara ayer martes en la presentación de una nueva campaña benéfica que, en colaboración con el exclusivo restaurante italiano Buca di Beppo, anima a los neoyorquinos a pasarse por el famoso establecimiento para degustar sus famosas albóndigas al tiempo que destinan parte del importe a luchar contra el cáncer infantil.



"Significa mucho para mí que uno de mis restaurantes favoritos apoye una causa a la que me siento muy vinculada. Para mí es un honor poder aportar mi granito de arena a la hora de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de ayudar a estas familias. 'Meatballs 4 Niños' [nombre de la campaña] es esencial para asistir a muchos padres que no pueden afrontar económicamente los tratamientos. Espero que todo el mundo venga a Buca di Beppo para disfrutar de sus maravillosas albóndigas y respaldar así el trabajo de St. Jude", explicó la estrella televisiva a través de un comunicado.



Además de posar en una imagen promocional sentada en una de las características mesas del local, rodeada de platos de pasta y albóndigas, la artista y los promotores de este movimiento quisieron recordar que Buca di Beppo donará un dólar a la reputada institución médica por cada almuerzo o cena que incluya este tradicional plato de la gastronomía italiana, que servirá para continuar sufragando el incesante trabajo que lleva a cabo St. Jude y cuyos resultados tienen un alcance planetario.



"Estamos encantados de volver a colaborar con Sofía y con los hospitales St. Jude, que hacen todo lo posible por salvar las vidas de los niños que padecen cáncer y comparte con otros centros médicos de todo el mundo sus descubrimientos y progresos en materia de investigación, por lo que todos estos avances tienen repercusión a nivel internacional. Cada donación importa, por lo que quién se negaría a disfrutar de una buena cena, cuando al mismo tiempo está financiando tratamientos innovadores para luchar contra el cáncer infantil y otras graves enfermedades", aseguró Robert Earl, responsable de la cadena de empresas a la que pertenece Buca di Beppo.



Esta no es la primera ocasión en la que la protagonista de 'Modern Family' se involucra en campañas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población infantil, ya que durante años ha sido imagen de una fundación de Nueva York cuyo objetivo principal consiste en asegurarse que los colegios de educación primaria de la ciudad cuentan con menús nutritivos y equilibrados para los alumnos.