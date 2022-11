Spotify estudia su expansión por América tras su llegada a México

La compañía sueca Spotify, servicio de difusión de música en 'streaming', estudia su expansión por América, donde ya están en EE.UU. y en breve en México, anunció el director de Spotify en España, Javier Gayoso.



Gayoso, quien participó en Sevilla en una jornada sobre mercadotecnia y comercio electrónico, señaló que el objetivo es "crecer, crecer y crecer".



Con más de 24 millones de usuarios activos en una veintena de países, seis de ellos de pago, la compañía pretende aumentar la nómina de países en los que está presente (una veintena) para "cubrir todo el mapa de verde", color característico de su marca.



Manifestó que México es un futuro "inmediato" al que llegarán antes de verano, por lo que ya están buscando gente para el lanzamiento y tienen contratada básicamente a toda la plantilla.



Gayuso marcó como retos de futuro lanzar el servicio "en bastantes países de aquí a final de año" y conseguir que la aplicación "siga estando siempre un pasito por delante en ventajas respecto a otros competidores".



Sin embargo, aseguró que empresas en auge como Deezer no son competidores sino "compañeros de viaje", ya que les ayudan a construir "un camino hacia la legalidad" y hacer sostenible el negocio de la industria discográfica, mientras que el problema al que tienen que enfrentarse es la piratería, "que no aporta valor a nadie y no genera riqueza".



Ahora, con las leyes contra la piratería, la empresa comienza a considerar que recibe el "apoyo" de los gobiernos estatales, "que parece que están apostando cada vez más por la defensa de los contenidos y los derechos de autor", añadió.



Sobre la influencia de los servicios en 'streaming' en la compra de música en soporte físico, Gayuso afirmó que no se ha demostrado que ellos estén "canibalizando la música física", porque cuando ellos nacieron "ya estaba en la situación que estaba".



Agregó que sus usuarios son "casi siempre amantes de la música" y destacó que además están contribuyendo a que las discográficas ahora tengan ingresos extra, ya que en los últimos cuatro años les han ingresado 500 millones de dólares, cifra que pretenden igualar sólo en 2013.



Asimismo, resaltó la función de Spotify como plataforma de lanzamiento de nuevos artistas, ya que permite que una pequeña banda pueda volcar sus contenidos en sus servidores y aparecer en el catálogo disponible a millones de usuarios, aunque puntualizó que el éxito que tengan ya no dependerá de la compañía.



A pesar de que nació en época de crisis económica (en septiembre de 2008), "los usuarios de pago y gratuitos están aumentando y el modelo está funcionado", señaló Gayuso, quien cree que en otra situación económica el crecimiento habría sido exponencial.



Después de haber suspendido el servicio de venta de canciones porque "no aportaba valor añadido" sobre lo que existen en otras plataformas, la compañía sueca prioriza el desarrollo también en Ipad y dispositivos Android, y "posiblemente" en el futuro migren su modelo de publicidad al móvil, apuntó.