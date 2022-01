Supuesta madre de nonillizos ni siquiera está embarazada

Autoridades sanitarias de México confirmaron hoy que la información de un extraordinario embarazo natural de nonillizos surgida ayer en el país es falsa y que la mujer que decía estar grávida tiene "el útero vacío".



"Realizamos una serie de estudios médicos dentro de los que se encuentra un ultrasonido (...) tanto abdominal como transvaginal y el resultado del mismo es un útero vacío, no existe saco gestacional", dijo la secretaria de Salud del estado de Coahuila, Berta Cristina Castellanos Muñoz, en declaraciones a RadioFórmula.



La noche del miércoles una importante cadena de televisión y algunos medios electrónicos mexicanos revelaron que una mujer de 32 años que, según la información, supuestamente ya era madre de cuatro pequeños, tres de ellos trillizos, presentaba otro embarazo múltiple de nueve hijos, inédito en México y probablemente en el mundo.



Un embarazo múltiple puede suceder por causas naturales cuando algunas mujeres producen muchos folículos en un ciclo si se liberan todos al mismo tiempo, según fuentes médicas consultadas por Efe.



Las primeras versiones del hecho indicaban que el suceso era un embarazo natural y cobraron fuerza en pocas horas.



Esta mañana una nube de periodistas se presentó en el domicilio de Karla Vanesa Pérez Castañeda, quien supuestamente tenía el extraordinario parto programado para el 20 de mayo próximo.



Las autoridades del estado localizaron a la mujer, que vive en la localidad de Arteaga, estado de Coahuila, y la sometieron a unos exámenes médicos para conocer la situación, que apuntaba a un milagro de la naturaleza.



"Por tratarse de un embarazo de alto riesgo de manera protocolaria, el sistema de salud la capta y nos damos a la tarea el día de hoy de hacerle una revisión", explicó la doctora Castellanos Muñoz.



"El diagnóstico de embarazo es negativo, eso es lo que tenemos ahorita. La paciente se encuentra en vigilancia, estamos viendo sus condiciones generales, que son adecuadas, se encuentra estable", agregó.



La funcionaria evitó hacer valoraciones sobre el caso y dijo que iban a conversar con el médico que trata a la mujer, porque las primeras versiones del mismo hablaban de un embarazo extraordinario cuando en realidad no lo había.



La cadena de televisión entrevistó a la propia mujer, a su esposo, Juan Bernardo Morales, un sencillo trabajador de un taller, e incluso al suegro, que hablaba de que los embarazos múltiples eran cosa de familia.



Otros medios han dicho que el último parto de Karla Vanesa ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando supuestamente dio a luz a trillizos, algo que como el resto del caso está ahora bajo escrutinio público, en busca de explicaciones.



De hecho, la madre de la supuesta embarazada, Francisca Castañeda, negó en declaraciones a los periodistas que su hija haya tenido trillizos previamente, dijo que sus vástagos tienen 15, 12 y 4 años y que además los abandonó desde pequeños, para quedar a cargo de la abuela.



Además, la madre de Karla Vanesa puso en duda que su hija pueda estar embarazada porque fue sometida a una ligadura de trompas después de dar a luz a su último hijo.



Antes de que se conociera el bulo, en declaraciones a Efe, el subdirector de Medicina Reproductiva del Instituto Nacional de Perinatología de México explicó que "es extraordinariamente raro que ocurra un embarazo de nonillizos espontáneamente".



Su probabilidad es de un caso de cada 85 elevando esta última cifra "a la octava potencia", señaló Jara, lo que da como resultado "un número que no se puede leer", aseguró el experto.



"Normalmente la mujer ovula un óvulo una vez al mes, por eso nacemos nada más de uno en uno. Pero que haya ovulado 9 sí es extremadamente raro", declaró.



Otra posibilidad es que "un embrión se puede dividir" en dos como máximo, agregó el experto.



El único caso del que tenía memoria este especialista era uno de octillizos ocurrido en Estados Unidos en el 2009 tras un ciclo de reproducción asistida, que, por tener como resultado ocho embriones, derivó en una acusación de negligencia contra el responsable del tratamiento.