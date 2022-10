Taboo, integrante de los Black Eyed Peas, revela que padeció cáncer

El rapero Taboo, conocido principalmente por formar parte del popular grupo Black Eyed Peas, ha esperado hasta estar completamente curado para revelar que en 2014 le diagnosticaron cáncer de testículo en estadio II, lo que significaba que las células cancerígenas se habían extendido a los nódulos linfáticos del abdomen y la pelvis.



"Todo comenzó con un simple dolor en el abdomen y la parte baja de la espalda. Estaba tan ocupado trabajando que no me preocupé demasiado, pero quise ir de todas formas a urgencias para que me echaran un vistazo", recuerda ahora el músico en conversación con People.



Tras realizar una batería de pruebas, los médicos le anunciaron que estaba enfermo y le pusieron al corriente de la gravedad de su situación, lo que le llevó a atravesar una dura etapa durante la que contó con el apoyo incondicional de will.i.am, apl.de.ap y Fergie, sus compañeros de la famosa banda.



"Al día siguiente entré en quirófano para que extirparan la 'nave nodriza' que tenía alojada en el cuerpo. Pero la lucha no había hecho más que comenzar. Mi familia y el grupo se quedaron en estado de shock, pero will.i.am [líder y cantante de BEP] se puso en contacto inmediatamente con un médico maravilloso que me ayudó a decidir qué tratamiento íbamos a seguir. Era una carrera contrarreloj", explica.



Finalmente, y tras someterse a doce duras semanas de quimioterapia, Taboo -cuyo verdadero nombre es Jaime Luis Gomez- ya puede decir que lleva dos años curado tras estar a punto de perder la esperanza en más de una ocasión.



"Hubo momentos en los que quise tirar la toalla, pero busqué fuerza e inspiración en dos figuras del deporte que habían pasado por lo mismo que yo. Empecé a canalizar mi energía en aquello que siempre me ha mantenido vivo y animado: la música. Quería compartir mi historia e inspirar a otros de la misma manera en que me había inspirado a mí".