Tal Wilkenfeld, la bajista que trabajó con Prince en “Welcome 2 América”

Tal Wilkenfeld, bajista y cantante, trabajó junto con Prince en el 2010, en el álbum “Welcome 2 América”, el cual salió hace unos días.

Tal Wilkenfeld manifestó en La W que “fue muy divertido, me llamó en 2008 y fue un gran alago para mí porque es un gran músico. Me divertí mucho mientras hicimos música”.

Indicó que “grabamos el álbum completo de “Welcome 2 America”, quedó todo, pero no lo habíamos lanzado”.

Por otro lado, contó que nació “en Australia, era atleta, pero me lesioné. Luego me topé con una guitarra y me fui a Estados Unidos a aprender música. Después cambié la guitarra por el bajo porque tiene un ritmo increíble”.

También dijo que “el mejor instrumento que tocó Prince fue el de escribir canciones porque es un regalo y habla el lenguaje universal. Expresar con palabras es un arte”.

Expresó que “creo que estoy adelante de mi tiempo por todo lo que pasó en Estados Unidos el año pasado, a pesar que son problemas que han estado por mucho tiempo. No se había lanzado antes porque cuando Prince le había pedido que se fueran de tour yo estaba comprometida con otros artistas”.

Finalmente, reveló que “teníamos un chef privado que nos cocinaba, había mucha crema de arveja, pero también había otra comida vegana deliciosa como ensaladas”.