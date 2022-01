The Rolling Stones anuncian su primer álbum de estudio desde 2005

El trabajo, que se grabó en tan solo tres días, refleja la "pasión por la música 'blues' que siempre ha estado en el corazón y el alma" del grupo liderado por Mick Jagger, según un comunicado publicado en su página web.

El grupo había generado una enorme expectación entre sus fans al divulgar ayer en su cuenta de Twitter un enigmático vídeo de diez segundos en el que aparecen sus cuatro componentes reunidos en el estudio de grabación y un segundo mensaje que decía: "TOMORROW. 2PM GMT / 6AM PST / 9AM EST".

Tras meses de especulaciones alimentadas por el propio grupo, a partir de hoy se puede reservar por adelantado un álbum en el que aparece como invitado especial Eric Clapton, cuya guitarra acompaña a las de Keith Richards y Ronnie Wood en dos temas.

El trabajo se grabó en diciembre de 2015 en el oeste de Londres, cerca de los primeros pubs y locales donde los Stones iniciaron su andadura en los años 60.

El resultado de las tres jornadas que duraron las sesiones de "Blue & Lonesome" es un disco "espontáneo", cuyos temas fueron grabados "en vivo en el estudio", sin pistas dobladas de forma artificial.

Los Stones han retomado algunos de los clásicos del "blues" que versionaron en sus primeros tiempos, incluidos temas de Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter y Howlin' Wolf.

La lista completa de doce temas que compone el nuevo trabajo incluye títulos como "Just Your Fool", "Commit A Crime", "Blue and Lonesome", "All Of Your Love", "I Gotta Go" y "Everybody Knows About My Good Thing".

"Este álbum es un testamento manifiesto de la pureza de su amor por crear música. El 'blues' es, para los Stones, la fuente primordial de todo lo que hacen", señaló Don Was, coproductor del trabajo.

La veterana banda publicó su anterior álbum de estudio en 2005, "A Bigger Bang", aunque incluyó dos temas inéditos en el recopilatorio "Grrrr!", en 2012.

Este viernes, los Stones tienen previsto tocar en Desert Trip, un festival en California (Estados Unidos) en el que comparten cartel con Paul McCartney y el fundador de Pink Floyd Roger Waters.