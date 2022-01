"The Walking Dead" y "Iron Fist" centran la Comic Con en Nueva York

La séptima temporada de "The Walking Dead" y la nueva serie colaboración de Netflix y Marvel "Iron Fist" centran la atención de la nueva Comic Con, que se celebra desde hoy en la Gran Manzana.

Los fans de la producción sobre muertos vivientes de AMC están convocados para discutir sobre su serie favorita con sus estrellas en el Madison Square Garden este sábado, dos semanas antes del estreno de la nueva tanda de episodios.

También la Comic Con trae las primeras imágenes e informaciones sobre una de las series "Iron Fist", de las más esperadas por los seguidores de Marvel, que son la mayoría de los que visitan la Comic Con.

'Iron Fist', la cuarta serie de Marvel, tras 'Daredevil', 'Jessica Jones' y la recién estrenada 'Luke Cage', se estrenará en todo el mundo en Netflix el 17 de marzo de 2017.

El multimillonario Danny Rand (que interpreta el británico Finn Jones, de "Game of Thrones") regresa a Nueva York tras haber estado desaparecido durante años tratando de reencontrarse con su pasado y su legado familiar.

Altas dosis de kung-fu y golpes con su puño de hierro se esperan en la última ficción basada en los cómics de Marvel, que tiene a Nueva York como escenario.

Alrededor de Marvel girarán diversas conferencias, como "50 Years of Black Panther", "Marvel NOW!: Divide We Stand" o "Civil War II", sobre proyectos pasados y presentes de la editorial de cómics más famosa del mundo.

Los seguidores de los superhéroes podrán además fotografiarse junto a una reproducción del traje de Iron Man a gran escala al que han dedicado sus creadores 1.600 horas de trabajo.

Igualmente, también se proyectarán en la Comic Con la más reciente película de "Power Rangers" y "War for the Planet of the Apes", seguidas de un turno de preguntas y respuestas con los actores.

Los que persigan autógrafos quizá encuentren a alguna de las estrellas invitadas, desde Keanu Reeves hasta Ethan Hawke o Carrie Fisher, así como Stan Lee, Adam West, Bruce Campbell, Brecki Meyer, Lucy Lawless o Lee Majors.

Los organizadores de la Comic Con de Nueva York, esperan recibir más de 155.000 visitas, una cifra que parecida a la que recibe la convención de San Diego, celebrada por primera vez hace 45 años, y considerada la hermana mayor de la de la Gran Manzana.