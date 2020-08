The Weeknd alarma a seguidores al aparecer con magulladuras y cortes en la cara

El cantante The Weeknd ha dado un buen susto a sus fans al pararse a firmar autógrafos a la salida de su hotel en Nueva York con la cara cubierta de magulladuras y cortes en la ceja y el labio, aunque la peor parte parecía habérsela llevado su nariz, que estaba hinchada y a todas luces rota.

Las teorías que se barajaron en un principio eran que la estrella de la música podía haberse visto envuelta en una pelea o haber sufrido un accidente, en el que su cara hubiese servido para frenar un fuerte impacto.

Sin embargo, resulta que todas esas lesiones eran resultado de un maquillaje cuidadosamente aplicado que, en vista de que Abel -como se llama el artista- iba camino de los ensayos de los MTV VMA, formaría parte de la actuación musical que ofrecerá este domingo en el marco de la entrega de premios.

Esa caracterización podría ser una pista del sencillo que interpretará, ya que recuerda al aspecto que luce en el corto que rodó para la canción 'After Hours' de su último disco.

The Weeknd saiu de seu hotel com hematomas na quinta-feira (27) em Nova York. Aparentemente está se preparando para sua performance no VMA deste fim de semana. Vem aí!!!



(📸 Getty, backgrid) pic.twitter.com/Hi115749ee