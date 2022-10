The Who pospone su gira estadounidense por una meningitis de Roger Daltrey

La banda británica The Who anunció hoy que pospone todos sus conciertos de la gira estadounidense que conmemora su 50 aniversario después de que el vocalista Roger Daltrey haya sido diagnosticado de meningitis.



El grupo ya había suspendido las cuatro primeras fechas de la gira, entre el 14 y el 21 de septiembre, pero los doctores de Daltrey, de 71 años, le han aconsejado ahora un descanso más prolongado, por lo que han postergado las 28 actuaciones que estaban previstas hasta diciembre.



"Inicialmente se esperaba que el resto del 'tour' se pudiera llevar a cabo, pero después de muchas pruebas se ha comprobado que la condición (de Daltrey) es seria", divulgó el grupo en un comunicado en su página web, en el que aseguran que están buscando nuevas fechas para tocar en Estados Unidos en la primavera de 2016.



La banda, que subraya que el cantante "ya está mejorando", pidió "disculpas" a los fans por los inconvenientes que va a acarrear ese cambio de planes a quienes han comprado entradas y subraya que la decisión "no se ha tomado a la ligera".



"The Who siempre se entrega a sus fans al cien por cien y tratamos de no poner nunca en entredicho un concierto, pero al final la banda no ha tenido más alternativa que posponer la gira", dice el comunicado.



El grupo recalca que Daltrey está "particularmente decepcionado" con la situación, ya que estaba "especialmente motivado" para tocar en Los Ángeles en beneficio de la organización de caridad Teen Cancer America.



"Durante las últimas cuatro semanas he estado entrando y saliendo del hospital y he sido diagnosticado con meningitis vírica. Ya estoy en vías de recuperación y me siento mucho mejor, pero voy a necesitar un tiempo considerable para reponerme", afirmó el músico.



"Los médicos dicen que me recuperaré por completo, pero que no debo salir de gira en todo este año", añadió.



Pete Townshend, guitarrista de The Who, afirmó por su parte que "una vez Roger esté completamente bien", la banda "regresará con más fuerza que nunca".