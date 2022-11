Tres ciclistas recorren toda América para promover el amor a la naturaleza

Los aventureros, que llegaron esta semana a Bolivia, partieron de Buenos Aires en 2011 con la intención de dar la vuelta al continente americano y, desde entonces, han visitado ya 16 países.



El brasileño Gustavo Nemitz, de 32 años; el argentino Santiago Sarmiento, de 37, y el mexicano Marco Berumen, de 32, son los tres protagonistas de esta "Ecovuelta", que les llevó de Buenos Aires y por toda la costa atlántica hasta Alaska, desde donde emprendieron viaje de regreso por el litoral Pacífico.



Inicialmente fueron Nemitz y Sarmiento quienes comenzaron el periplo desde Argentina el 15 de octubre del 2011, y Berumen, que trabajaba como guía de turismo en la mexicana Riviera Maya, se les unió posteriormente.



En los lugares que visitaron pronunciaron conferencias en escuelas, universidades y empresas para transmitir su mensaje e impulsar a la gente a cumplir sus sueños.



Los aventureros dijeron a Efe que han sobrevivido gracias al apoyo de la gente, empresas y embajadas.



Su viaje les ha llevado a pernoctar en "templos de todas las religiones y extraños lugares como una plaza de toros en Panamá y en una funeraria en Uruguay", refirió Berumen.



Los ciclistas entraron a Bolivia hace unos días por la población de Copacabana, fronteriza con Perú, y fueron pidiendo ayuda a los lugareños del altiplano hasta que lograron llegar a La Paz, donde ahora se hospedan en un albergue de los Boy Scout.



"Me encanta que haya paros y marchas, porque así uno puede caminar por El Prado", bromeó el viajero mexicano en referencia a la cotidiana conflictividad social que vive la sede del Gobierno boliviana.



Sus compañeros de viaje, el brasileño Gustavo Nemitz y el argentino Santiago Sarmiento, trabajaban en Buenos Aires en un estudio de grabación antes de emprender la travesía ciclista.



"La vida es una sola, hay que jugársela toda y tratar de cumplir los sueños" dijo el brasileño, quien recalcó que incluso sin dinero uno puede hacer grandes cosas con proyección, esfuerzo y planificación, "creyendo que es posible".



Mientras, el argentino Sarmiento relató que el objetivo de su viaje es "desaprender" y "desapegarse" de cosas que no le sirvieron para la vida.



"Tal vez no nos educan para la libertad, nos educan con instrucciones, como el miedo o el sentido de pertenencia a grupos; el viaje te suelta de la sociedad y te enseña a conectarte de diferente manera con las personas" comentó.



El viajero defendió que una bicicleta no es un vehículo de "pobres", pues con ella se pueden "desdibujar" las fronteras, a diferencia de otros medios de transporte, como el avión o el auto, que a su juicio aislan a las personas.



"En La Paz no hay bicicletas. Sería algo muy bueno y maduro integrar la bicicleta a su urbanización", recomendó el argentino.

Tras su estancia en La Paz, los ciclistas irán a la ciudad andina de Oruro y al salar de Uyuni, para después entrar a Argentina por el pueblo boliviano de Villazón.