Turismo dark, el nuevo libro de la escritora Miriam del Río

El pasado mes de mayo, la escritora española Miriam del Río publicó su libro Turismo Dark gracias a Ediciones Luciérnaga que, según lo describe, se trata de “un viaje a través de los cinco continentes que explora diversos lugares asociados con la muerte, el misterio o el abandono, y cuyo oscuro magnetismo atrapa a cientos de visitantes cada año”.

En diálogo con La W, Del Río explica que más allá del posible morbo que puedan expresar los turistas, para ella representa un interés histórico. De esta manera, la autora explica:

“Me gusta ver las cosas con mis propios ojos y no que me las cuenten (…) es visitar estos lugares abandonados pero no hacer el tonto; no visitas un campo de concentración para después tomarte una selfie y publicarla en redes sociales, debe ser con respeto”.

“En Colombia tienen el Salto del Tequendama (para hacer turismo dark)”, menciona la autora.

====================

Lea en La W: