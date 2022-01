Un miembro de One Direction se disculpa tras un video donde fumaban un porro

El miembro de One Direction Liam Payne se ha disculpado en Twitter tras la difusión de un video donde otros dos componentes del grupo de pop británico aparecen fumando un porro.



En varios mensajes en la red social, Payne se refiere a un artículo sobre el asunto publicado por "MailOnline" -el periódico que difundió las imágenes el 28 de mayo- y admite que tal vez las cosas "se han torcido un poco".



"Quiero a mis chicos y tal vez las cosas se han torcido un poco y me disculpo por ello. Solo tenemos veinte y pico de años y todos hacemos cosas estúpidas a esa edad", escribe.



Payne reconoce que "a todos nos queda bastante por madurar en una circunstancia extrema y, sin que sea una excusa, vamos a fallar en algunas cosas".



"Espero que (One Direction) aguantaremos la prueba del paso del tiempo y acertaremos al final. No doy nada por hecho y estoy muy agradecido de estar aquí haciendo esto", prosigue.



El pasado 28 de mayo "MailOnline" divulgó un vídeo en el que se ve a dos integrantes del popular grupo de música fumando lo que parece ser un porro después de actuar en Perú.



En esa grabación de cinco minutos se ve cómo Louis Tomlinson y Zayn Malik bromean sobre fumar "sustancias ilegales" al tiempo que se les ve consumiendo un cigarrillo de liar -al que llaman "porro"- en la parte trasera de un automóvil.



En el vídeo se escucha cómo Tomlinson, aparentemente el encargado de realizar la grabación, afirma: "Aquí estamos, dejando Perú. Porro liado. ¡Felices días!" para, a continuación, comenzar a dar caladas.



Según decía "MailOnline" -versión digital del tabloide "Daily Mail"-, el polémico vídeo había sido grabado el 27 de abril cuando la banda estaba en Perú, de camino a un concierto en el Estadio Nacional de Lima.



Tomlinson, que además de filmar se encarga de la narración, señala en algún momento de la filmación a un policía subido en una moto que pasa al lado del coche de los músicos y exclama, al tiempo que se ríe: "Nos está echando un vistazo".



"Está pensando: 'Estoy seguro de que puedo oler una sustancia ilegal ahí dentro. Y ha puesto el dedo en la llaga", agrega el cantante.



La posesión de una pequeña cantidad de cannabis no se considera ilegal en Perú.



En esa grabación no aparecen el resto de los integrantes de la formación, su líder Harry Styles, Liam Payne y Niall Horan.

Los managers del grupo británico señalaron entonces que el asunto estaba en manos de sus abogados.