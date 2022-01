'Up' se lleva el Globo de Oro a la mejor película animada

El filme "Up", de la factoría Disney-Pixar, se llevó hoy el premio Globo de Oro a la mejor película animada, categoría en la que competía con "Cloudy With a Chance of Meatballs", "Coraline", "Fantastic Mr. Fox" y "The Princess And The Frog".









La cinta relata la historia de Carl Fredricksen, un viudo y solitario gruñón que, ante la posibilidad de ser trasladado a la fuerza a un asilo, decide utilizar miles de globos para hacer de su casa una aeronave y cumplir así el sueño que desde niño albergó con su mujer, Ellie: ir a las Cataratas Paraíso y conocer al famoso explorador Charles F. Muntz.









En su aventura, Carl estará inesperadamente acompañado por Russell, un explorador de 8 años que empieza siendo un incordio y acaba convirtiéndose en gran aliado para las aventuras a las que se enfrentarán en un espectacular paisaje inspirado en los tepui venezolanos.









Entre otros de los premios anunciados hasta ahora destacaron los recibidos por Michael C. Hall como mejor actor protagonista en una serie de televisión por "Dexter", su compañero de reparto John Lithgow, como mejor actor de reparto, y Toni Collette, a la mejor actriz en una serie de televisión, por "United States of Tara".









Michael C. Hall, de 38 años y que subió a recoger el premio con la cabeza cubierta, hizo público hace unos días que sufría un cáncer linfático, por el que ya ha comenzado a recibir tratamiento. EFE