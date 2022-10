Val Kilmer contradice a Michael Douglas y niega que tenga cáncer

"Quiero a Michael pero está mal informado", indicó Kilmer en un escrito a través de su página oficial en Facebook, donde reconoció que la última vez que habló con su compañero de reparto en la cinta "The Ghost And The Darkness" (1996) fue "casi dos años atrás", cuando le preguntó sobre un especialista para tratar un "bulto" en su garganta.

"No sufro esa enfermedad en absoluto", aseguró Kilmer.

La noticia saltó el pasado lunes durante un acto en Londres con Douglas, donde el intérprete, que en 2010 fue diagnosticado con cáncer de garganta, afirmó: "Val era un chico magnífico que está lidiando con exactamente lo mismo que yo tuve, y las cosas no pintan demasiado bien para él".

La información se propagó como la pólvora y Kilmer se vio obligado a aclarar la situación.

"Estoy seguro de que Michael no lo hizo con mala intención", afirmó el actor, que en septiembre apareció en un evento de la Academia de Hollywood en Los Ángeles (California), en homenaje al vigésimo aniversario de "Heat".

En aquella cita, Kilmer rememoró anécdotas del rodaje con gran dificultad en su habla, algo que achacó a su "lengua inflamada".

La estrella de "The Batman Forever" (1995) admitió en abril en su página de Facebook que le fue detectado un tumor pero negó que se tratara de cáncer.

"Gracias (por el apoyo) pero no tengo cáncer. Fui curado de un tumor en cuestión de días el año pasado. No crean los rumores", escribió entonces el actor.

Previamente, en enero de 2015, el protagonista de "The Saint" (1997) había negado que tuviera "un tumor" o se hubiera sometido a "cualquier tipo de operación".

"Tuve una complicación para la cual lo mejor era estar bajo la atenta mirada de la Unidad de Cuidados Intensivos" del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles, explicó Kilmer.