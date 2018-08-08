Valeria Santos se lanza su canal de YouTube

Valeria Santos se lanza como YouTuber. Su canal se llama Más Vale. Sus contenidos estarán en todas las redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. La idea de la periodista es reflexionar desde una mirada crítica sobre todo lo que ocurre en el acontecer nacional e internacional. Temas políticos, culturales y de coyuntura serán el insumo de su trabajo. “Quiero darle una voz a aquellas minorías que podrían estar afectadas por decisiones políticas”, asegura Valeria.

La periodista de entrada se metió con lo fuerte, en su primer vídeo se fue lanza en ristre sobre la propuesta de iniciar un gobierno convocando a un referendo. Todo indica que el presidente Iván Duque utilizará esta opción como manera de gobierno y ahí está la gran crítica de Valeria Santos.

Pero no seamos más spoiler, aquí va la primera entrada de Más Vale: