La despachada de Juanpis González en La W a propósito de “su celebración de la guerra”

Polémica ha generado en las redes sociales la publicación, por parte del humorista Alejandro Riaño, personificado como Juanpis González, de un video en el que su personaje, un hombre de clase alta bogotana, celebra con un brindis el regreso a las armas de algunos de los exlíderes de las Farc, dando a entender que con dicho regreso, triunfa un sector de la sociedad colombiana que tiene intereses en la guerra.

El video ha sido fuertemente criticado en redes sociales por quienes lo califican de clasista y despectivo, en tanto el personaje señala que quienes irán a la guerra srán los hijos de las familias menos favorecidas.

A raíz de dicha polémica, en La W entrevistamos a Alejandro Riaño quien explicó que lo que busca precisamente con su video, y su personaje en general es hacer una vehemente crítica a la situación, aclarando que el no es partidario de corrientes políticas ni de centro ni de izquierda. Riaño afirma que su crítica está medidamente fabricada y que tiene un trasfondo que quiere invitar a la refelxión por parte de los colombianos.

"Lo único que pretendemos es contruir y no destruir, dejar de polarizar y mostrar la realidad de ciertos sectores", señaló Riaño, quien confesó que a raiz del video, así como ha recibido felicitaciones, también ha recibido amenazas, y que está asustado.

El humorista explicó que así como dice el show que adelanta con su personaje, éste es "políticamente incorrecto", siendo una crítica social a ciertos sectores machistas y clasistas, pues en su personaje se plasma todo lo que no se debe ser.

Riaño señaló que su crítica busca impactar a aquellos sectores de la sociedad que aplauden el pensamiento bélico, y se opusieron a la construcción de la paz, porque "para ellos es más fácil hacer la guerra, porque nosotros no vamos a ir a la guerra porque van a ir es ustedes".

Personificado como Juanpis, el humorista presentó la antítesis de su pensamiento, retratando a un personaje de clase alta cullo pensamiento prioriza la inversión en la guerra y no en ciencia y educación. "Ya hicimos trizas los acuerdos", señaló el personaje.

"A Márquez no me lo toquen porque yo mismo me voy a encargar, igual que el trabajo sucio lo haga otro", señaló "Juanpis", quien se refirió a Maduro, presidente de Venezuela, país donde presuntamente estarían albergados los cabecillas de la nueva guerrillas, como un "mantecazo".

Riaño reiteró que su intensión es invitar a la sociedad a dejarse de "matar unos a otros por defender a gente que ni nos conoce", aclarando que su mensaje cala para aquellos que se apasionan a muerte por temas tanto políticos como deportivos.

Lea en La W: