[Video] Omar Murillo denuncia que fue víctima de racismo en una entidad bancaria

El reconocido actor colombiano Omar Murillo, quien también es conocido como ‘Bola Ocho’ en sus redes sociales, compartió un video en el que denunció un presunto acto de racismo en una entidad bancaria.

En las imágenes se ve que el actor está dentro del banco Davivienda y allí señala que el guarda, tras el llamado de una funcionaria de la entidad, se le acercó para pedirle que se quitara el sombrero y las gafas que llevaba.

"En este momento me encuentro en una entidad como Davivienda y una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero”, dijo.

“Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”, añadió, refiriéndose a una funcionaria del banco.

Posteriormente, reiteró en varias ocasiones la importancia de no ser racista en pleno siglo XXI.

“Primera vez en Colombia que como actor acabo de recibir en una institución un acto de racismo y discriminación, donde la gente me está viendo y sabe que es así (…). No nos mata el Coronavirus lo hace el racismo”, comentó.

“Pido la no discriminación, no solo para mí, sino para miles de negros que sufren en Colombia”, concluyó.