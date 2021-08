“Voy a llegar al Senado”: Epa Colombia adelanta que aspirará al Congreso

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como Epa Colombia, compartió un video en sus historias de Instagram en el que le comunicó a sus seguidores que será galardonada por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

“Seré condecorada en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos esta semana o la otra. Me pondrán una medalla, me darán un cartón y con eso me defiendo, iré a la calle a defenderme”, dijo.

Y es que Epa Colombia ha destacado en medio de la pandemia de COVID-19 por generar empleo a través de su emprendimiento de keratinas.

Además, Barrera adelantó que aspirará al Senado de la República para combatir las injusticias sociales.

“No quiero más injusticia contra los pobres. Tengo que llegar, voy a llegar al Senado si tú me sigues apoyando”, mencionó mientras practicaba uno de sus próximos mensajes políticos.

Cabe recordar que la empresaria fue condenada por el Tribunal de Bogotá a pagar cinco años de cárcel por vandalizar una estación de Transmilenio en medio de las protestas del 2019.