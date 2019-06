El primer libro de una Bacteria crítica

Luego de detallar las caricaturas de Bacteria y pensarlas dos veces, si no es un bufido el lector soltará, tal vez, una muy breve risa seguida de una sensación de culpa muy religiosa -libre de impuestos, por ahora-, algo como un: “Oiga, no, pero sí, muy grave…” o

“Este país tiene huevo…” y similares quejas pasajeras sobre nuestro horror más cotidiano: ser colombianos.

Independencia Records ha publicado Mi primer libro. La compilación del trabajo de Jaime Andrés Poveda, alias BACTERIA. Uno de los mejores caricaturistas de nuestro país. No lo acreditan sus premios Simón Bolívar ni el premio del Círculo de Periodistas sino la censura que ha perseguido sus matachos por incómodos y certeros.



Foto: Cortesía de Bacteria.

Como si de un álbum familiar de lo criollo se tratara, los temas en los que se divide el libro reflejan parte de lo poco bueno, lo malo y lo muy malo de los problemas de nuestra nación. Paramilitares, Álvaro Uribe, Guerrilla, Proceso de paz, Iglesia, Santa Fe y, claro, las Sumas -ese juego con el que el caricaturista resume -pero no reduce- lo poco bueno que su ojo rescata.

Me encanta y perturba a la vez la 82. Un algo que no es caricatura. Llamémoslo un resaltado de una de tantas pruebas existentes, que la justicia colombiana olvida en la tan anhelada condena, siempre pendiente, contra El señor de las sombras. El gran colombiano.

Foto: Cortesía de Bacteria.

Pero el protegido ex presidente no es el único burlado. El exalcalde Gustavo Petro y la enorme poltrona de la alcaldía de Bogotá, cementada ahora por el alcalde de las licuadoras luminosas y los contratos gaseosos de Transmilenio también son víctimas de su trazo. La pobre iglesia católica de Colombia que no tiene nada en qué caerse muerta -ni que decir de las iglesias protestantes, que sí le han faltado por retratar-, Jesús Santrich, el ejército y de nuevo y siempre el fútbol son apenas algunos de los tantos registros que machaca el caricaturista en el libro.

Foto: Cortesía de Bacteria.

Lejos de asemejarse a un meme estas imágenes evidencian lo risible de esos personajes que resultan ser nuestros líderes políticos, aquellos cómplices de la preservación de nuestra miseria; algunos con más pruebas e investigaciones en su contra que otros, pero -y aunque la generalización lo permita- todos, al final, igual de untados (por no decir ungidos), no por la mermelada de la corrupción sino por la viscosa memoria coagulada de la sangre de miles de colombianos inocentes que al final de las emisiones y los comunicados oficiales resultan resumidos en un número.

Foto: Cortesía de Bacteria.

Un detalle, absolutamente caprichoso, que me gusta de sus caricaturas es el borde punteado que me provoca, precisamente, recortarlas y si además (ahí les boto el dato para futuras ediciones) fueran stickers, pegarlos -no sé si en vagones de Transmilenio, motos de policías, edificios gubernamentales, etc. con el único propósito de hacer lo que mejor hacen: incomodar y provocar picazón en la conciencia.

Foto: Cortesía de Bacteria.

La confesión de llanto de Daniell Coronell conmueve, luego de ver la caricatura de Los Sucesores. Uno puede ser indiferente al placer del fútbol, pero no insensible al dolor que significó la muerte de los jóvenes deportistas de un equipo menor lleno de ilusiones cuyas vidas se apagaron demasiado pronto.

La pasión por el fútbol y específicamente por Santa fe; los homenajes, a grandes profesores como lo fuera Jorge Consuegra (cómo se echa de menos su “Ni mierda pal perro”, maestro), endulzan cada tanto sus aciertos. Hay dolor de patria en las caricaturas de Bacteria, no solo burla sino también la rabia de quien ve como violan y matan en este país la dignidad que nos queda.

Así que este es Mi primer Libro, el primero de varios, espero. Aquí una “ideota” de lector caprichoso, una Highdea, como dice un amigo: que en un futuro no muy lejano se vean stickers con las caricaturas de Bacteria. Algo que grandes y chicos se animen a pegar en las paredes de un CAI, en las paredes de un confesionario, sobre el mármol de una iglesia. En fin, que la creatividad no se le acabe a este crítico y que ojalá nadie nunca lo calle.