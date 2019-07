"Sobre la poesía de Irene Selser", por Jefferson Mejía

Es una poesía humanitaria, que supera el turismo sentimental de traficar con las tragedias diarias, la autora conoce sus palabras, ahonda en el instante y la experiencia de saberse en el lugar del otro. Esta es una poesía necesaria en tiempos de crisis en los que ser migrante, errante de orígenes y formas de ser habituales parecen ser un crimen. Para una Colombia que celebra el Bicentenario de su independencia, las palabras de esta argentina que ha sabido dar uso de belleza a sus instintos periodísticos, son propicias no sólo para recordar que a nuestro país no lo unen solo las victorias de sus deportistas, ni cualquier otra alegre noción de patria, sino los dolores, las tristezas de saberse embaucados ayer y hoy, el hecho de tener tantos muertos en común.

La patria es una imagen,

la representación de un espejismo

que bien puede ser una venganza

como le sucedió a Odiseo

que partió a la guerra de Troya

y demoró siete mil trescientos días en volver.

No importa si Penélope lo esperaba

aferrada al mismo sudario.

Lo que importa es el mirto,

la tierra donde uno cree haber nacido,

patris u otro sustituto del amor.

La pertenencia.

Ser de. Tocar a.

Caber.

Los criterios de selección del comité de la Decanatura de la Universidad Externado ha logrado una respetable mayoría de aciertos a la hora de publicar. El número 156 es prueba prueba de ello y se les agradece por eso. La poesía de Irene Selser, se estira y serpentea por entre la tierra, su silueta -la de esta línea imaginaria que sigo trazando para hilar el pensamiento- es la de las grietas en los muros, las raíces en la tierra y la sangre derramada.



Es Plural como el universo, dijo alguna vez Pessoa.

“Mi padre dio su mensaje y se rompió,

decidió la hora un martes de agosto casi al alba.

Nos dejó ayunos después de ser hermano,

memoria de los pueblos.

(...)

Un diez de enero entregamos a la brisa

a ese hombre que de pequeño

recogía papelitos en las calles,

que nada quedara sin saber”.

Playa de Huehete, Nicaragua

“Tu vida fue lo que fue, Juan Gelman

canción de Luz, pájaro aguerrido

y un acordeón acompasando el dolor

ante el hueco sin nombre donde lapidaron a tu hijo”

San Miguel Nepantla, México

“En Buenos aires o en Iguala

los ojos de las madres pasan la noche en vela,

cómo dormir si el hijo no regresa.

En sus cuencos redondos la muerte

solo atina a callar...”

EN VELA

(Un poema que entra en fuerte contraste con la pequeña semilla de esperanza de las oprimidas:

Ayotzinapa

Dice la madre

si aún no lo he soñado

es que está vivo.)

“Lo encontraron dormido boca abajo,

las agujetas de sus zapatitos sin atar.

Cuna blanca, la arena.”

Canal de Sicilia

“A un paso del adiós decidí amarte,

salió a pastar mi cuerpo en la cima de tu hombría.

Excomulgada y sucia, dejé hacer a tus manos

navegantes sin rumbo.”

Istmo de Tehuantepec

Se puede decir que es una poesía cuyos que abarca, cuando no hemisferios, varias zonas horarias del globo, cuya escala de expansión es similar a los viajes de las ondas de radio, el mapa del pánico ante la expansión del ébola o la densidad poblacional de migrantes que caminan por toda américa del sur. Mentiría si dijera que de fondo no debería sonar Desapariciones de Rubén Blades mientras se lee a esta periodista que ha sabido ser poeta y supo mezclar algo de las dos, con estilo.

JUCHITAN, EL MUXE NO SE VA

Del cielo llegaron los zapotecos

con su hablar melodioso y su destino

escrito en códices sobre piel de venado.

Raza intrépida, amante de las flores

las cintas de seda trenzadas en el pelo

y una diadema dorada el día de fiesta.

“Esto que usted ve en traje de mujer, es una mujer”

sonríe Tomás. Nació en Juchitan

y desde niño lloraba si lo vestían de varón.

“De mujer puedo tejer y de hombre, trabajar.

Nosotros somos muxes, pero no somos flojos”,

presume y se vanagloria de su libertad.

“La libertad de ser alguien y de que te vistas como gustes,

ser cocinero, abogado y desfilar en carros alegóricos.

Las madres aquí respetan a los muxes”, agrega

y su mirada se detiene en una foto de revista pegada en su cuarto una novia en su día. “Acabame de querer si me tienes voluntad”,

tararea y se pone a barrer al ritmo de la música.

Su cuerpo torneado deja ver la hermosura,

piernas largas y cintura de quinceañera.

Ayuda a su madre como una hija más

porque el el muxe no se va, el emigrante del sexo.

“Ella me dice ´sé libre, no importa lo que digan´”,

Tomás vuelve a sonreir y deja caer los párpados

sobre los platos aún sin lavar.

Venus consagrada.

El amor también sucede entre náufragos y sobrevivientes. Amores pasajeros como los de casi todo viaje, pero purito sí, como la intensidad de los deseos.

“Nada quedó de aquellos años turbulentos y únicos,

cuando la felicidad era compartir el hambre

en un plato de comida

y la transformación del orden cincuenta mil muertos

que todavía pregunta qué pasó.

Pero dicen que han visto nuestros cuerpos

abrazarse de noche en la calle desierta.

No se resignan a la ausencia

tomados de la mano

en los confines del adiós.”

Managua, Siempre Julio.

En todo el libro no hay una sola referencia a Colombia, y esto es interesante para buscar ese algo que “nos hable” a nosotros. Ya lo dijo Mercedes Carranza en su poema La Patria: “En esta casa estamos todos enterrados vivos”. Así que ojo, que no es una Pornomiseria turística y anecdótica en la que cae la autora, sus palabras son un llamado a la más urgente empatía que de ignorar nos ahogará, nos enterrará a todos en esta tierra mal querida y envenenada que insistimos en llamar La casa.

Lejos de la romántica brevedad superficial de la que se acusa a las y los poetas hoy día, las letras de Irene Selser es tierra a la vista en estas aguas en las que poco o nada sobrevive a la impiedad de la mar.