A juicio del fiscal general estas son las razones por las que objetar no es acabar la JEP

El fiscal Néstor Humberto Martínez, explicó y argumentó en La W las preocupaciones que tiene respecto a la Ley Estatutaria de la JEP.

Inicialmente, afirmó que no se va a objetar la ley estatutaria completa sino que serían solo cuatro artículos de la normal, por lo que aseguró que no se va a acabar el proceso de paz y que decir eso es una falacia.

“La ley estatutaria se aprobó hace más de un año; ella viene trabajando porque tiene una ley constitucional y una ley propia de procedimiento” afirmó.

Sin embargo, aclaró que así como los desmovilizados necesitan garantías para continuar confiando en el proceso, los ciudadanos deber tener la seguridad de que no volverán a delinquir “Lo que estoy planteando es que si le conviene al país proteger a personas que siguen delinquiendo porque se acogieron al acuerdo de paz".

"Los reinsertados no pueden volver a cometer los errores del pasado; no solo lo relacionado con pertenecer a un grupo armado” y afirmó que, por ejemplo, ya se han presentado 10 secuestros hechos por reinsertados y es algo que no puede pasar.

“Consolidar las instituciones no es atravesarse el proceso de paz” puntualizó.

