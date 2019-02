Este es el llamado del expresidente Álvaro Uribe a eliminar la JEP El senador afirmó que no considera que la JEP se deba objetar, si no eliminar y agregó que si esto no sucede se buscarán reformas para ella.

El partido es muy respetuoso con las decisiones que tome el presidente Iván Duque: senador Álvaro Uribe. Foto: Colprensa