Alias Gabino está en condición ilegal en Cuba: Duque

Durante el foro de 100 días del Gobierno Duque, organizado por la Universidad del Rosario y El Espectador, el presidente Iván Duque reiteró que el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional (Eln), Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, se encuentra ilegal en Cuba.

El mandatario explicó que Gabino viajó a la isla con permiso del Gobierno anterior por un problema de salud, pero que ese permiso se acababa el pasado 6 de agosto.

“A partir de allí está en una situación de ilegalidad y, ante esa ilegalidad por los crímenes que ha cometido, lo lógico es que opere la circular roja de Interpol”, dijo.

Además, reiteró que hasta que la guerrilla no pare el secuestro y las actividades criminales no habrá condiciones para reiniciar los diálogos de paz, pues “el Eln no se puede quedar indefinidamente apostándole a la violencia”.

