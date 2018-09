Álvaro Uribe denuncia a Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia

Le denuncia interpuesta por el abogado Abelardo De la Espriella, apoderado del senador Uribe, contempla los delitos de fraude a resolución judicial, calumnia directa e injuria indirecta agravadas.

La denuncia se refiere a la entrevista de Gustavo Petro con Vicky Dávila, el 24 de agosto de 2018, donde el senador de Colombia Humana señaló:

“¿En Colombia qué sucedió? No aumenta la productividad, porque no hay educación, no se entregan las tierras a los campesinos, porque las fortunas se están amasando de maneras improductivas, es decir, son rentas y no se les cobran impuestos. Y dos, porque las reformas laborales van en contra del trabajador

¿Quiénes han hecho las reformas laborales en contra del trabajador en Colombia? Uribe y Gaviria, su nuevo mejor amigo, que era su viejo mejor amigo, César Gaviria, la ley 50 y la ley 100. Ellos dos se han encargado de que el trabajador y la trabajadora hayan sido llevados a un estado de semiesclavitud bajo acoso sexual”.

Esta es la denuncia interpuesta por el abogado De la Espriella: