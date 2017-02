Colombia no está ni estará en ninguna lista negra de los EE.UU: General John Kelly

En entrevista con Vicky Dávila, el actual Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, habló del muro de México y explicó que en dos años es muy posible construirlo. Indicó que él “lo ve como una gran reja en algunas partes" y que están trabajando "en la posibilidad de que México colabore para que el muro sea una realidad”.

Respecto al proceso de paz en Colombia, John Kelly afirmó que para EE.UU las Farc seguirán siendo terroristas “mientras se cumple lo pactado en los acuerdos de paz”. Sin embargo aclaró que “reza para que se desmovilicen”.

“Por el momento están en la lista pero esto va a ser revisado una vez veamos cómo se están desmovilizando. Estamos a la expectativa de ver que es lo que pasa”, indicó.

Así mismo dijo que Colombia no está ni estará en ninguna lista negra de Estados Unidos, y que respecto a los trámites de visa lo único que cambiará son los tiempos de renovación de la visa.

El actual Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, también habló del nacotráfico, aspecto sobre el cual dijo que la clave para erradicarlo "es colaborar".

En este punto, Kelly elogió la tarea de las Fuerzas Armadas, “Hacen una gran labor al combatir el narcotráfico, 378 toneladas de tonelada fueron incautadas por el ejército colombiano en los últimos días”.

En cuanto a las especulaciones sobre la revisión del proceso de paz por parte de Donald Trump, Kelly dijo “no puedo contestar lo del proceso de paz, pero no me preopuparía porque Estados Unidos es una amigo de Colombia”.