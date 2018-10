Dejo el Congreso para trabajar más directamente por Bolívar: Hernando José Padauí El ex representante de Cambio Radica expuso que actualmente no mantiene una campaña formalmente abierta para la gobernación, "Bolívar seguirá ganando no es un slogan".

Hernando José Padauí, ex representante de Cambio Radica. Foto: Colprensa