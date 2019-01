Don Armando quedó huérfano, se le fue su papá: Jorge Enrique Abello a Fernando Gaitán

Los actores Jorge Enrique Abello, Natalia Ramírez y Julio César Herrera, ambos participantes de la producción Betty La Fea hablaron en La W sobre los recuerdos que tienen sobre el libretista Fernando Gaitán, que falleció de un infarto.

Inicialmente, Julio César Herrera (Fredy en Betty La Fea) aseguró que les tomó por sorpresa la muerte del libretista pues habían estado el viernes con él y “estaba bien”.

También Abello (Don Armando) aseguró que Fernando era un gran escritor y contador de historias “tener ese punto de vista era maravilloso. Fernando iba a Estados Unidos y cuando le preguntaban por su equipo, decía “es que soy yo solo”. Él tenía esa capacidad de hacer muchas cosas” afirmó.

De igual forma Herrar destacó que Fernando escuchaba a la gente. “Con Fernando pasaba que iba a la par de la serie, eso ya no pasa” dijo.

Abello narró la historia de uno de los capítulos que más causó revuelo no solo en la audencia sino en el Gobierno Nacional por tratar un tema de corrupción: cuando Betty iba a recibir un incentivo económico por actuar de mala manera, “ese capítulo generó mucho revuelo y tuvimos que reunirnos con Fernando para saber qué íbamos a hacer y cómo se iba a escribir esa parte, si finalmente iba a recibir o no el dinero” y agregó “el capítulo fue muy intenso, porque la sociedad estaba pendiente de eso, desde la presidencia de la República para abajo estaban en eso”.

También, destacó la personalidad rumbera y fiestera del libretista, “Fernando de una vez se hizo una gira por todas las fiestas y ferias de Colombia y en una de esas él me dijo “yo tengo lo fines de semana contados y no me los voy a perder” y lo cumplió” dijo el actor.

Otra de las curiosidades que caracterizaron a Fernando Gaitán fue que, de acuerdo con Abello, le tenía miedo irse a dormir y “por eso se acostaba sobre la cama sin destenderla”.

También, Natalia Ramírez reveló que el guionista le tenía cierta preocupación a la muerte, viendo la muerte de Misi y de un colega suyo. “Hablábamos del tema de lo que le podía pasar por fumar, tomar café, por ser sedentario. Empezó a hacer ejercicio, pero como era terco no dejo de hacer sus cosas” puntualizó.

Así mismo, Ramírez destacó que Gaitán nunca tuvo el título de jefe “era un amigo, un compañero; él no tenía problema alguno en contarle los próximos guiones sin que creyera que se lo fueran a robar, era muy generoso…”

Los actores recordaron sus grabaciones en la novela y particularmente, Abello narró que no quería interpretar el personaje de Don Armando, “Yo fui a hacer casting para otra novela. Me llamaron de casting para ayudarles con las actrices, solo iba a ayudar, pero quedé yo como Armando, que no quería tomar el papel, pero me convencieron”.

Además resaltó que fue una producción en la que no se creía, “Yo leí el libreto y me pareció sensacional. Pero éramos los únicos que creíamos en la novela, pero nadie más creía” afirmó Abello. Así aseguró que “Íbamos a ser una novela muy barata, en estudio con actores que no eran estrellas”.

También recordaron anécdotas graciosas de las grabaciones, “un día le dijimos a uno de los actores que Fernando lo había matado en la novela y luego me llamó diciendo que tenía a este tipo llorando porque quién sabe que le había dicho” recordó entre risas Abello.

Por su parte, Natalia Ramírez, aseguró que “Fernando contaba las historias sin una bala, tenía una gran virtud y es que volvía a los personajes malos en buenos; miren lo que me pasó, Betty me quitó el esposo, la empresa…” aseguró.

De acuerdo con Ramírez, para Fernando la familia era lo más importante “y no solo de su primer círculo, sino de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus papás, vivía pendiente de todo”.

Finalmente, los actores le enviaron un último mensaje desde sus personajes al escritor “Ayer no nos avisaron que murió un guionista sino que murió un amigo (…) Nos faltó echarnos el último, Fernando” dijo Herrera

Por su parte Natalia expresó la gran falta que le hará el libretista y Abello afirmó: “Don armando hoy está huérfano porque murió su papá”.