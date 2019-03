Duque asegura que no hay recursos para comprar las tierras que pide la minga indígena

El presidente Iván Duque se refirió este jueves a la situación en el departamento del Cauca e hizo un "llamado a la cordura" para que se terminen las vías de hecho y se levanten los bloqueos en la vía Panamericana.

El mandatario recordó que el Gobierno ha incluido un capítulo étnico en el Plan Nacional de Desarrollo y destinado $10 billones para las comunidades indígenas. Agregó que hay voluntad de diálogo pero que él no viajará al Cauca hasta que no se levanten las vías de hecho.

"Estaré próximamente en el Cauca y en Nariño, pero cuando podamos por la vía de la confianza con una ruta de trabajo y sin vías de hecho", dijo el presidente Duque.

Explicó que el Gobierno busca que los acuerdos con los indígenas tengan viabilidad fiscal y operacional y fue claro en que actualmente no hay más recursos para compra de tierras.

"Compras que superan los $2 billones son inviables, esos recursos hoy no están disponibles. Y además es importante revisar las tierras que se tienen, la vocación productiva de esas tierras", aseguró.

Además, ante la petición de la minga indígena de que se cambie la comisión del Gobierno en el Cauca, el presidente Duque explicó que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es la funcionaria de más alto rango con interlocución con las comunidades por lo que permanecerá en la zona y tiene instrucción de "mostrar el deseo de establecer esa ruta de trabajo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para trabajar con las comunidades indígenas".

Respecto a la situación de orden público en el Cauca dijo que hay intereses de los grupos al margen de la ley en la zona de aprovechar los bloqueos para atacar a la Fuerza Pública.

Reunión con congresistas del suroccidente

El presidente también se refirió a la petición que hicieron ayer los congresistas del suroccidente de reunirse con él en la Casa de Nariño para analizar la situación en el Cauca.

Dijo que cuando llegaron los parlamentarios él recibió a tres luego de terminar su agenda de trabajo con los cuales habló de las preocupaciones por la situación en el departamento de Nariño.

Sin embargo, sobre el grupo de congresistas que llegará hoy dio a entender que no los recibirá, pué "no podemos en este momento agregarle a esta discusión, que esperamos concluya rápidamente, ingredientes de carácter político" y dijo que espera que estas acciones no interfieran con lo que está ocurriendo en el territorio entre la comisión del Gobierno y la minga indígena.