Duque expresa apoyo a asamblea venezolana en "restablecimiento" de democracia

El presidente Iván Duque expresó hoy su apoyo al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), el joven diputado Juan Guaidó, del opositor partido Voluntad Popular (VP), para el "restablecimiento de la democracia" en el país vecino.



"Hoy sostuve diálogo con @jguaido nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le expresé nuestro apoyo al restablecimiento de la democracia en el vecino país. Colombia y el Grupo de Lima acompañan a nuestros hermanos venezolanos para salir de la opresión de la dictadura", manifestó Duque en su cuenta de Twitter.

El parlamento venezolano, de mayoría opositora, advirtió ayer que el presidente Nicolás Maduro usurpará el cargo de jefe de Estado a partir del 10 de enero, cuando jurará por un nuevo período de seis años, razón por la cual la Cámara trabajará a favor de una transición política en el país.



La mayor parte de la comunidad internacional ya anunció que no reconocerá ese mandato por ser producto de unas elecciones que el Parlamento de ese país califica de "fraudulentas".



Guaidó, de 35 años de edad, aseguró ayer que el presidente venezolano desoye las voces que le han pedido no tomar juramento los diputados reafirmarán "la ilegitimidad y desconocimiento de Nicolás Maduro, así como la declaratoria de usurpación del cargo".



En ese sentido, manifestó su intención de que el Parlamento asuma "la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional, para defender y resguardar los intereses, derechos y patrimonio del pueblo y Estado, dentro y fuera de Venezuela, mientras dura la usurpación".



Por su parte, los países americanos que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, aseguraron el viernes pasado que "no reconocerán" un nuevo gobierno de Maduro, a quien instaron a "no asumir" un nuevo mandato, que es producto de un proceso electoral al que calificaron de "ilegítimo".



El grupo llamó a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas