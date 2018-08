El Gobierno por fin respondió a los llamados de urgencia de los caficultores del país

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, respondió al más reciente llamado de urgencia que hizo la Federación Nacional de Cafeteros, en el que se expusieron varios de los más grabes problemas que afrontan, resaltando el precio que enfrenta el grano, las deudas que se tienen en el sector y la necesidad de fertilizantes para mantener el negocio, frente al escenario, Valencia reiteró en rueda de prensa “el apoyo del Gobierno Nacional a los caficultores en esta difícil situación”, destacando que el próximo martes, durante el Comité Nacional de Cafeteros, se va a analizar el panorama del sector ante la coyuntura que está viviendo con los precios del grano.

Durante su pronunciamiento el Gobierno fue claro al manifestar que en este momento no se puede pensar en una solución para el sector, si no que se debe preparar un paquete de medidas para ayudar a los cafeteros, sin embargo no dejo en firme que compondrá ese paquete de ayudas.

El jefe de la cartera agropecuaria por su parte dijo que “el presidente Iván Duque nos ha dado instrucciones muy claras a los ministros del gabinete, especialmente al Ministro de Hacienda y al Ministro de Agricultura, para que empecemos a trabajar en soluciones estructurales para la actual situación cafetera, en estos momentos hay una situación difícil con el precio interno del café, producto de unos factores que ustedes ya conocen”.

El ministro Valencia Pinzón, quien estuvo acompañado por el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, sostuvo que en estos momentos hay una situación de especulación por parte de los agentes que intervienen en la Bolsa de Nueva York, lo cual ha llevado el precio por debajo de un dólar “y tenemos un precio interno por carga que en algunos momentos y zonas del país está por debajo de los costos de producción”.

El próximo martes se va a desarrollar el primer Comité Nacional de Cafeteros con el Gobierno del presidente Iván Duque, y la idea según el MinAgricultura es revisar la situación, analizar las opciones y determinar dentro del marco fiscal una solución y un paquete que le permitan a los cafeteros tener un mejor margen de tranquilidad.

Por su parte, Roberto Vélez, gerente general de la Federación Nacional de Cafetera (FNC) dijo que “esto no solo es una crisis de las 540.000 familias cafeteras colombianas, es una crisis mundial de café”.

Sin embargo, el gerente gremial afirmó que “en Colombia contamos con la fortuna de la buena manera y el entendimiento del Gobierno colombiano para apoyar a los cafeteros”.

Finalmente, las proyecciones indicaron que la producción de café podría cerrar entre 13,5 y 14,2 millones de sacos para 2018.