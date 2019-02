“Empanadagate”: Policía prohíbe a sus hombres que compren en sitios no autorizados

En el marco de la polémica del llamado “empanadagate”, por la imposición de comparendos a ciudadanos que han promovido, supuestamente, la violación del espacio público al comprar empanadas o artículos a vendedores ambulantes no autorizados, la Policía Nacional emitió una directriz a sus hombres pidiéndoles que no adquieran artículos en sitios que no cumplan las normas legales.

La directriz está firmada por el subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno Maldonado, y va dirigida a los oficiales con personal a su mando.

“Impartir amplia instrucción al personal bajo su mando, respecto al cumplimiento de la normatividad vigente como funcionarios y ciudadanos; absteniéndose de adquirir cualquier tipo de elemento en lugares no autorizados, de dudosa reputación o que no cumplan con las normas legales de funcionamiento, toda vez que ante el incumplimiento seremos sujetos a la aplicación de las leyes y normas que rigen nuestro país”, dice la carta firmada por el general Moreno.

La carta además recuerda que el Código de Ética Policial dice que deben llevar una “vida irreprochable como ejemplo para todos” y que “seré un ejemplo en el cumplimiento de las leyes y los reglamentos de mi institución”.