Estamos aquí porque las Fuerzas Armadas participaron en este proceso: Guaidó

Tras su llegada a Cúcuta, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que logró ingresar a Colombia porque tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas.

"Pero la pregunta es cómo llegamos a Colombia cuando prohibieron el espacio aéreo, todo tipo de zarpe marítimo, obstaculizaron las vías, dispararon a diputados que venían en caravanas. Estamos aquí precisamente porque las Fuerzas Armadas también participaron en este proceso, esa es la verdad. y sobre todo el pueblo de Venezuela al cual le agradezco su respaldo", dijo Guaidó en una declaración junto al presidente Iván Duque, los mandatarios de Paraguay y Chile y el secretario General de la OEA.

Guaidó agregó que "hoy los obstáculos que pone una dictadura el día de mañana serán ríos de unidad, de paz, de gente buscando salvar vidas" y aseguró que "esto que sucede hoy en Colombia, Braisl y Curazao es un gesto de humanidad, de respeto a la decisión del pueblo soberano y que sobre todo busca unir en hermandad".

Guaidó recordó que la Asamblea Nacional de Venezuela el martes decretó el ingreso de la ayuda humanitaria al vecino país y dijo que él también decretó la apertura de todas las fronteras para este sábado.

"Más de un millón de voluntarios se registraron para esta hazaña que va a suceder mañana. No es como dijeron por ahí, no es mendigar, es reconocer una crisis que no generamos nosotros pero que debemos atender y el pueblo de Venezuela no está mendigando, está resistiendo a una dictadura".

