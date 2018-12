Este tipo de maniobras no son prudentes: Duque sobre aviones rusos en Venezuela

El presidente Iván Duque se refirió a la presencia de aviones rusos en Venezuela y dijo que, si bien esto ha ocurrido en varias ocasiones durante los últimos 15 años, “no son un buen gesto”, ni son “prudentes”.

“Me parece que ese tipo de actos no dejan de suscitar preocupación, no es la primera vez que esto ocurre, en los últimos 10 o 15 años se han presentado distintos momentos donde hay algún tipo de movimiento de aviones de combate que dicen que son en procesos de cooperación militar, pero lo cierto es que no son un buen gesto”, dijo Duque en entrevista con Noticias RCN.

Agregó que “no podemos dejarnos provocar, no podemos dejar que Venezuela empiece a emplear este tipo de maniobras como herramientas de provocación, obviamente el continente debe estar alerta, esto no es solamente un acto inamistoso con Colombia sino frente a un continente, una región, que tiene claro que hay una cosas que se llama el tratado de asistencia recíproca, donde si hay alguna agresión todos los países deben proteger al país agredido”.

Sobre el régimen de Nicolás Maduro, reiteró que “una de las características que ha tenido la dictadura de Venezuela es tratar de crear un demonio invasor para él tratar de atornillarse en el cargo y generar exacerbación popular”.