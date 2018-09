Esto dijo Liliana Campos, La Madame, en La W

Liliana Campos, conocida como La Madame, aseguró en La W que: “Toda mujer que se acueste con un hombre y le den un regalito o cobre una cuotica no es prostituta, es una dama de compañía”. Fue enfática en afirmar que lo que ella hacía no era proxenetismo y que lo que hacían las mujeres que trabajaron con ella no era prostitución, sino un trabajo de damas de compañía.

Liliana Campos cuenta que nació en Cartagena en el barrio Blas de Leso, que cuando era adolescente se trasladó con sus padres a vivir a los Estados Unidos, donde estudió la secundaria, después modelaje y que en ese país tuvo tres hijos por los cuales ha velado como madre cabeza soltera. Campos afirma que regresó al país en el año 2005 cuando tenía 33 años y se inició como comerciante.

Sobre sus labores actuales dijo que esta idea se le ocurrió hace algún tiempo motivada por sus amigos extranjeros; de tal suerte, asegura Liliana, montó una empresa de turismo donde ayudaba a los clientes a alquilar apartamentos, casas, islas y yates. También dijo que comenzó a hacer “pool partys”, fiestas electrónicas en piscinas a las que asistían turistas y sus amigas. “Eran fiestas normales, yo llevaba damas de compañía y no prostitutas, lo que ellas hicieran era problema de ellas, ellas eran mayores de edad”. Sin embargo, aceptó que algunas de estas mujeres sí tenían sexo por dinero, aunque no eran todas, pero que ella no tenía nada que ver en lo que las damas de compañía decidieran con los turistas extranjeros.

“Hoy día con los mismos clientes algunas están casadas, no son prostitutas. El hecho que laboren con su cuerpo es porque lo hacen por necesidad. Colombia no es un país rico. Las chicas lo hacen por sus sueños, para pagar su universidad, comprar un taxi, un salón de belleza. Yo no salgo con líchigos ni con nadie sin plata. Yo le pago el estudio a mis hijos, tengo que pagar universidades. Me gusta vivir bien y no salgo con nadie por amor al arte”, dijo en La W Liliana Campos.

Respecto de nombres de políticos o personajes reconocidos de Colombia que al parecer hubieran acudido a sus servicios de turismo, La Madame, advirtió que ella nunca ha dicho ni en la Fiscalía ni en medios que va a dar nombres porque, según sus palabras: “Eso se lo inventó el fiscal”.

Respecto de la denominada casa Benjamín, donde se indica que se practicaba la prostitución, La Madame, aseguró que no conoce el lugar, que no sabe ni de qué color son sus paredes ni de qué tamaño es la piscina. Además agregó que odia a los israelitas.

La audiencia de Liliana Campos se realizará el próximo 16 de octubre donde se conocerá si sigue privada de la libertad o puede obtener la medida de casa por cárcel. Liliana Campos, La Madame, deberá responder por los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, proxenetismo, inducción a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores, acceso carnal abusivo con menores de 14 años y trata de personas.

