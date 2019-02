Ex director del Idrd explica porqué no se debe consumir alcohol en la plaza de toros Suárez aclaró que la plaza de toros es un escenario público y el código es muy explícito al decir que no se pueden consumir bebidas alcohólicas en estos espacios sin importar edad.

Una de las razones por las que en los estadios de fútbol no se pueden consumir ni comprar bebidas alcohólicas es debido a que es un escenario público: Javier Orlando Suárez, ex director del Idrd. Foto: Colprensa