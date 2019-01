Farc acusa al Gobierno de obstaculizar la justicia en caso Santrich

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) acusó al Gobierno de obstaculizar la justicia en el caso contra Jesús Santrich, por la situación que llevó a que la carta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que se pedía aportar las pruebas contra el excomandante guerrillero, no llegara a los Estados Unidos.

El excandidato al Senado, Jairo Estrada aseguró que “la responsabilidad es del Gobierno, no de Santrich ni de la JEP” por lo que pidió a la Jurisdicción de Paz que tome una decisión con el acervo probatorio disponible.

El presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño trinó: “Mandan huevo, no joda. Que los protocolos no obligan, que la carta pidiendo las pruebas sobre Santrich que decían tener ahora se perdió. Que el General Barrero es sólo un enlace. ¿Qué otra sorpresa nos tienen? ¿Que en la Habana no hubo ningún acuerdo?”.