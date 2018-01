Felipe González le respondió a Uribe que él también intentó la Paz con las Farc

El expresidente del gobierno español, Felipe González, respondió a los trinos publicados por el senador Álvaro Uribe en el que cuestionó su acompañamiento al proceso de implementación del acuerdo de paz con las Farc y sus posiciones políticas.



Uribe dijo: “Al Pte Felipe González contesté muchas veces, la última durante el 2016 en Madrid, que la paz con impunidad total y elegibilidad de terroristas es la partera de nuevas violencias como lo padece hoy Colombia. A ETA la encarceló y apoya impunidad total al narco terrorismo de Farc”.

Ante esto, González respondió, “él también lo intentó y yo soy testigo de excepción que no me puede reprochar en esos términos que yo haya apoyado los intentos de que haya paz en Colombia, independientemente de mi posición sobre Venezuela u otros menesteres, que creo mantengo con coherencia, pero la coherencia es exigible para todos”.



Enfatizó en que todos los presidentes de Colombia intentaron la paz.



“En la ciudad de Cartagena presencié y participé en una conversación con un dirigente de las Farc en una cárcel de máxima seguridad, llamó al canciller de las Farc para empresarios un acuerdo o pacto con La Paz. No fue mi iniciativa, a mí me pasaron el teléfono para que culminara esa conversación y no fue Pastrana, fue Uribe. Solo quiero que quede claro que él también lo intentó”, dijo el expresidente español.



Sobre los comentarios, diferencias y divisiones del proceso, Felipe González indicó: “Está absolutamente disparada una campaña electoral, se van a ver y oír muchas cosas, pero como siempre pasará la campaña y habrá un Parlamento y Gobierno nuevo”.