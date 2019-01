Fiscalía abrió investigación por libertades de procesados en carrusel de la contratación

Luego de conocer los beneficios judiciales con los que están siendo favorecidos los implicados en el llamado carrusel de la contratación de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación emprendió las inspecciones judiciales correspondientes en los procesos que se siguen contra los implicados en estos casos y que se adelantan en los juzgados 1 y 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla.

En particular, la Fiscalía advierte que los jueces no habrían observado a cabalidad los requisitos exigidos por la ley para la concesión del beneficio de libertad condicional. Específicamente no se encuentra que se haya pagado o se haya asegurado la indemnización a las víctimas de que trata el artículo 64 del Código Penal, por tal razón la Fiscalía ha resuelto escuchar en diligencias de interrogatorio a los servidores públicos que concedieron beneficios a los condenados en el carrusel de la contratación Dichos despachos fueron los encargados de emitir decisiones que hoy tienen fuera de prisión a Emilio José Tapia Aldana, Guido Alberto Nule Mariño y Mauricio Antonio Galofre Amin, responsables de afectar las finanzas públicas en Bogotá dentro del caso conocido como ‘Carrusel de la Contratación’, y cuya defraudación superó los 500 mil millones de pesos.

En este caso de corrupción la Fiscalía logró demostrar la participación activa de Emilio José Tapia Aldana, Guido Alberto Nule Mariño y Mauricio Antonio Galofre Amin, de quienes además señaló que cumplieron un papel determinante en la millonaria defraudación. El papel de los implicados en el escándalo de corrupción: Guido Alberto Nule Mariño Era el controlante de hecho de las empresas contratistas del grupo Nule. En su contra existen dos sentencias condenatorias; una a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación.

La segunda a 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Tapia tiene en su contra tres condenas. La primera a 42 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir; la segunda, a 8 años y 2 meses de prisión por cohecho propio como interviniente e interés indebido en la celebración de contratos; y la tercera, a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente tiene cuatroinvestigaciones en curso.

Mauricio Antonio Galofre Amin Era el jefe de licitaciones del Grupo Nule. Tiene dos condenas en su contra. La primera a 11 años y 9 meses por el delito de peculado por apropiación; la segunda, a 6 años y 8 meses de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, fraude procesal, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos. El próximo 18 de enero se llevará a cabo en Valledupar, la audiencia de verificación de allanamiento falsedad en documento privado.